Darf man über sein Gehalt sprechen?

Fragt man die breite Masse, dann ist die Meinung sehr verbreitet, über Gehälter zu reden würde zu schlechter Stimmung im Team führen. Man vergleicht sich ja immer irgendwie mit den anderen und die Unzufriedenheit im Job könnte steigen, wenn die Kolleg*innen mehr Geld als man selbst verdient, denn Geld bedeutet immer auch Hierarchie und einige könnten sich ungerecht behandelt fühlen – was auch sicher in einigen Fällen so ist. Es werden also die negativen Aspekte herangezogen, die auch nicht von der Hand zu weisen sind, jedoch hilft das Schweigen über das Gehalt doch dabei, strukturelle Ungleichheiten zu verschleiern. Gar nicht über das Gehalt oder zumindest über Tendenzen in der Vergütung zu reden, bringen letztlich also hauptsächlich den Arbeitgeber*innen etwas, da diese fröhlich und willkürlich gleiche Arbeit ungleich bezahlen können.