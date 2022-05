Über Geld zu sprechen, ist nicht einfach. Finanzielles spielt aber sowohl in unseren romantischen als auch in unseren platonischen Beziehungen eine Rolle – wie viel beide Personen verdienen, wie offen sie über ihre jeweilige Finanzlage sprechen, ob sich ihr Ausgabeverhalten voneinander unterscheidet und sie sich gern gegenseitig einladen oder lieber Rechnungen teilen. Immerhin streiten sich schätzungsweise 70 Prozent der Paare häufiger über Geld als über Sex, Hausarbeit, Kinder oder sogar darüber, wer an der Reihe ist, das Abendessen zu kochen. Und da Geld generell ein heikles Thema ist, können ungelöste Differenzen oder Reibereien leicht zu einer Trennung oder dem Ende einer Freundschaft führen.