Hilft Musik wirklich über Trennungen hinweg?

Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass unterschiedliche Musik in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann: von Traurigkeit über Wut, Nostalgie und Aufregung bis hin zu Angst. Und dabei geht es nicht nur um die Texte. „Derzeit gehen wir davon aus, dass die akustischen Merkmale von Musik der Art und Weise ähneln, wie wir unsere Emotionen mit unserer Stimme ausdrücken“, sagt Dr. Dacher Keltner , Professor für Psychologie an der Berkeley-Universität in Kalifornien und einer der Autor:innen der Studie. Da traurige Lieder nun mal traurig klingen, bringen sie also melancholische Erinnerungen in uns och. „Unser Gehirn verzeichnet ein trauriges Gefühl. Da diese Botschaft aber in einem musikalischen Kontext überliefert wird, handelt es sich dabei um eine andere Art von Emotion als unsere eigene Traurigkeit“, sagt Dr. Keltner. Traurige Musik zu hören, ermöglicht es uns also, unsere eigene Traurigkeit objektiv zu betrachten. Es ist, als sähen wir uns selbst und unserer Lage als Außenstehende.