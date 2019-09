Wenn ich mir die Songs jetzt anhöre, fällt mir auf, dass der Sommer andere Seiten der Lieder zum Vorschein bringt. Das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich die Playlist gedanklich im Winter gelassen und zusammen mit meinen Rollkragenpullovern in einer dunklen Ecke verstaut hätte. Wenn ich die Lieder von Lucy Dacus abends höre, solange es draußen noch hell und warm ist, spüre ich die Hoffnung, von der sie redet. Die Texte bedeuten jetzt nicht mehr das Gleiche für mich wie damals, als ich sie im April live hörte und danach wochenlang an ihnen festhielt. Ich spüre die Emotionen immer noch. Ich kann nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Ich kann die Probleme der Welt nicht lösen. Aber ich sehe Traurigkeit nicht mehr als Ende, sondern als Sprungbrett. Lucy bestärkt mich in dieser Ansicht und ergänzt: