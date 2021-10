Schlafprobleme & geringes Selbstvertrauen? Dann probier’s mit Hypnotherapie

Was genau ist also Hypnotherapie? Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Anwendung von Hypnose, um dich in einen Zustand der Entspannung zu versetzen, in dem du Zugang zu deinem Unterbewusstsein hast. So kann der Therapeut oder die Therapeutin (entweder persönlich oder mithilfe einer Aufzeichnung) positive Veränderungen bewirken, indem er oder sie dir beibringt, Gedanken und Gefühle zuzulassen, die du haben möchtest. So kannst du üben, dich selbst zu beruhigen, wodurch du besser in der Lage bist, Ruhe herzustellen, wann immer du sie brauchst.