Wenn es einen perfekten Zeitpunkt für ein wenig Selbstreflexion gibt, dann ist es ja wohl jetzt. Nicht nur, weil Corona so einige Dinge losgetreten hat und sich viele jetzt mehr Gedanken darüber machen, was ihnen wirklich wichtig im Leben ist (der Kontakt zur Familie, Treffen mit Freund*innen, die eigene körperliche und mentale Gesundheit etc.). Sondern auch, weil Themen wie Rassismus und Diskriminierung endlich die Aufmerksamkeit erhalten, die sie schon längst hätten erhalten sollen. Und besonders in Bezug auf Letzters müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, wie man so schön sagt.