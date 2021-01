Immer mit der Ruhe: 3 Bewältigungsmethoden für typische Angstsituationen

Meditationsexperte: „Versuch, alles Geschehene so weit wie möglich loszulassen. Das ist eine Frage der Achtsamkeit, mit etwas umzugehen, das bereits passiert ist und woran du sowieso nichts mehr ändern kannst. Ich erinnere mich daran, dass ich früher einmal wöchentlich Dinge aufschrieb, die nicht gut gelaufen waren und an denen ich noch festhielt. Ich erlaubte mir, 30 Sekunden lang Bedauern darüber zuzulassen. Suhlst du dich aber in diesem Gefühl, kommt dir das nicht zugute. Du kreierst so nur einen sich wiederholenden Gedankenzyklus, mit dem du dich selbst nur unnötig quälst. Ich bin mir bewusst, dass 30 Sekunden sehr kurz sind. Du solltest ihren Effekt aber nicht unterschätzen. Es ist ganz normal, dass man darüber nachdenkt, was man gerne anders gemacht hätte, und sich dementsprechend schlecht fühlt. Wenn du diese Gedanken und Gefühle aber einmal gespürt hast, haben sie ihren Zweck erfüllt. Dich weiter mit dieser Negativität zu befassen, wird auch nichts mehr an deiner Lage ändern. Es geht darum, deine Situation in aller Klarheit zu sehen, sie auf eine mitfühlende Art anzuerkennen, nicht wertend dir gegenüber zu sein und letztlich all das loszulassen.“