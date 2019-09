Die erste Regel des Meditationsclubs ist, dass es keine Regeln im Meditationsclub gibt. Du kannst die Routine durchführen, wann und wo auch immer du bist und dich wohlfühlst – in deinem Bett, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn. Beim Meditieren geht es zudem vordergründig darum, sich selbst zu akzeptieren und stolz darauf zu sein, dass man Maßnahmen ergreift, gesünder zu werden, und auch darum nachsichtig mit sich selbst zu sein. All deine Sinne positiv zu stimmen, hilft dir dabei, zu entspannen – zünde eine Kerze oder ein paar Räucherstäbchen an, wenn dir das gut tut, und such dir deine liebsten Klänge zur Beruhigung. Bitte lass dich von Enya nicht so tief in den Bann ziehen, dass dein Büro nebenbei abbrennt und ich danach schuld sein soll. Bewahre dir Feuer und Duft für zuhause auf, bei der Arbeit müssten es ein paar Kopfhörer tun. Kerry machte mich gleich zu Anfang mit Krishna Das bekannt – der Bruce Springsteen der Meditationsgesänge –, jetzt höre ich seine Musik regelmäßig, wenn ich in der Bahn meditiere.



1. Atme

Mach es dir gemütlich, schließe die Augen und beginne mit tiefen, langsamen Atemzügen. In der Achtsamkeitsmeditation geht es vor allem darum, präsent zu sein. Konzentriere dich auf deine Atmung, versuche wahrzunehmen, wie deine Atmung ein- und ausgeht. Was hörst du? Was riechst du? Sobald du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, erinnere dich nochmal an deine Atmung. Das meistverbreitete Missverständnis ist, dass Meditation die Kunst sei, Leerlauf im Kopf zu schaffen und über nichts nachzudenken, aber das ist eben nicht möglich. Beim Meditieren geht es darum, den Kopf zu entspannen, ihm etwas Ruhe und Entschleunigung zu gönnen, nicht darum, ihn zu leeren.



2. Farbe

Wähle deine Lieblingsfarbe aus und stell dir vor, wie sie dich langsam von Kopf bis Fuß eindeckt. Diese Übung alleine ist ideal, wenn man nur ein paar Minuten entbehren kann, um einen mentalen Neustart zu machen. Hör auf deinen Körper. Wenn du merkst, wie dich unangenehmer Stress irritiert, suche dir einen ruhigen Fleck und mache diese Übung. Ich verspreche, es hilft.



3. Körperscan

Ein Körperscan bedeutet lediglich, dich für einen Moment lang nur mit deinem Körper zu beschäftigen, bewusst wahrzunehmen, wie er sich wirklich fühlt. Beginne bei den Zehen – wie fühlen sie sich an? Sind sie kalt? Schmerzen sie von den viel zu engen Jimmy Choos? Falls ja, wie genau fühlt sich der Schmerz an? Kannst du dich mit dem Schmerz abfinden, anstatt ihm entgegenzuwirken? Gehe weiter zum Knöchel, usw. Ein Body Scan ist außerdem ein guter Weg, spezifische Schmerzen zu fokussieren, wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Versuche, die Schmerzen ganzheitlich wahrzunehmen und stelle dir anschließend vor, wie er aus dir weicht, schwindet, immer kleiner wird. Schmerzen lösen in uns Leid aus, weshalb wir sie unmittelbar bekämpfen wollen. Wenn wir aber lernen, den Schmerz anzunehmen, können wir beobachten, dass er weniger Macht über unseren Körper besitzt.



4. Farbe

Wiederhole die Farbübung.



5. Drei Dinge

Denke an drei Dinge, die du sein, haben oder tun möchtest, und sage sie laut in Gegenwartsform: „Ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin stark.“ Es kann sich hierbei thematisch um alles handeln: Arbeit, Familie, Liebe, Gesundheit. Sag es dir immer wieder, bis du es wirklich glaubst. Dieser Schritt fördert positives Denken – der Körper glaubt immer das, was der Geist denkt.



6. Bewusste Tagträume

Dieser Schritt ist meine Lieblingsübung, weil sie mich wirklich glücklich macht. Stelle dir dein Leben vor, genauso wie du es gerne hättest, grenzenlos, kompromisslos: deinen Traumjob, das Penthouse, deine drei Kinder... sogar Ryan Gosling ist da und möchte für immer bei dir bleiben! Bleib in diesem Moment, solange wie du möchtest. Nichts ist unmöglich, du musst es nur in dir zum Leben erwecken.



7. Farbe

Wiederhole die Farbübung.