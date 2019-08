Als ich zwölf war, zogen wir in eine neue Stadt, was meine Zwangsstörung nur verstärkte und letztendlich zu einer Depression führte. Ich kannte diesen Ort nicht und hatte Angst, ich würde die Kontrolle über mein Leben verlieren. Und gerade in der Pubertät war ich davon besessen, meine gewohnte „Ordnung“ beizubehalten. Für Außenstehende war das vielleicht nicht nachvollziehbar, aber all die negativen Emotionen hatten die Macht über meine Gedanken erlangt und ich konnte (und wollte) nichts dagegen tun. Lange glaubte ich, dass ich alleine mit meinen Problemen klar kommen könnte und weigerte mich, professionelle Hilfe zu suchen. Ich hielt es so lange durch, bis mich die Trennung von meinem gewalttätigen Ex komplett aus der Bahn warf.