Da war zum einen der Typ, der so gerne mit mir flirtet. „Nur zum Spaß“, wie er immer wieder betont, mit mir kann man es ja machen, ich sei ja schließlich nicht so. Kein Plan, was der damit meint, aber ich schätze mal, er denkt, ich sei nicht eine von diesen emotionalen Frauen, die so etwas ernst nehmen oder in irgendeiner Weise auf Gefühle stehen. Überraschung, bin ich doch. Nur weil ich immer Schwarz trage, heißt das noch nicht, dass ich romantische Spaziergänge am Strand kacke oder es gut finde, wenn man sich über meine oder die Gefühle anderer lustig macht. Die Tatsache, dass ich gerade ziemlich unfreiwillig single bin und noch immer versuche, die Scherben der letzten gescheiterten Beziehung zusammenzukleben, macht es auch nicht unbedingt leichter. Anstatt diese unfassbare Dreistigkeit einfach weg zu lachen, sage ich entschieden nein und dass ich das nicht möchte. Weil mich das verletzt und weil es einfach gemein ist. Er reagiert angepisst und meint, ich solle mich nicht so haben. Auch ein geiler Spruch, oder? Hab dich nicht so! Pow! Ich erkläre dann ganz in Ruhe, wie ich mich fühle, er reagiert letztlich verständnisvoll und verspricht mir, solche „Witze“ zukünftig zu lassen. Ja, es war ganz kurz anstrengend, dafür ist es danach viel, viel besser. Er weiß jetzt, wo meine Grenzen sind und ich kann entspannter mit ihm umgehen. Ich habe ganz kurz den etwas anstrengenden Weg gewählt, um es danach dann sehr lange leichter zu haben.