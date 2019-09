Erste Hilfe bei Panikattacken: 12 Betroffene verraten ihre Tipps

Erstens: Panikattacken sind wie Wellen. Das heißt, dass das Gefühl zwar erst immer schlimmer wird, dann aber wieder abflacht. Sie gehen vorüber. Versprochen. Der zweite wichtige Gedanke, den wir dir mitgeben möchten, ist, dass du versuchen solltest, nicht auf dich wütend oder von dir enttäuscht zu sein, weil du eine Panikattacke hast. Denn erstens trägst du keine Schuld und zweitens wird es dadurch nicht besser. Bleibe stattdessen ruhig, akzeptiere es, nutze deine Hilfsmittel und sei stolz darauf, dass du dich deinen Ängsten stellst! Last, but not least: Du bist nicht allein! Es gibt viel mehr Betroffene, als du glaubst. Das könnte daran liegen, dass immer noch relativ wenige darüber reden, weil sie sich beispielsweise dafür schämen oder ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie Panikattacken haben.