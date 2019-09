„Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, das Internet auszublenden und den Laptop effektiv in einen altmodischen Einzweck-Popcorn-Macher oder was auch immer zu verwandeln, aber ich kann meinen Verstand nicht betrügen und an diesen Hype glauben. Außerdem weiß ich, dass mein Telefon gleich daneben liegt, also: nicht sinnvoll. Aber früh um 4 Uhr aufstehen? Klappt." —Rachel Axler, Autorin und Produzentin, die unter anderem schrieb: Wet hot American Summer – First Day of Camp und How I met your Mother