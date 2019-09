Therapeutin verrät: Über diese 6 Probleme sprechen junge Menschen am häufigsten mit mir

“Wir helfen ihnen dabei, ihre Ängste wieder in den Griff zu bekommen, indem wir anders an das zugrundeliegende Problem herangehen. Angst ist die körperliche Reaktion auf Stress und Sorgen und Millennials haben so gut wie keine Erfahrung darin, all die Dinge zu bewältigen, die von allen Seiten auf sie einströmen”, so Duley. “In den Therapiesitzungen zeige ich ihnen, dass sie mit all diesen Dingen jedoch durchaus fertig werden können.”