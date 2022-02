Was tun, wenn dir ein:e Freund:in immer auf der Tasche liegt?

Es gibt jedoch Möglichkeiten, Mitgefühl zu zeigen, ohne in tief in die eigene Tasche greifen zu müssen. Eine Mangel-Mentalität kann mit der Kindheit zusammenhängen oder darauf zurückzuführen sein, dass eine Person mit Menschen aufgewachsen ist, die ein ungesundes Verhältnis zu Geld haben. Wenn dein:e Freund:in, Partner:in oder ein Familienmitglied aber etwa die gleichen Ausgaben, das gleiche Einkommen und den gleichen Zugang zu Geld hat wie du, dann ist es ratsam, die Spendierhose im Kleiderschrank zu lassen, und sei es nur, um der Person in Frage zu zeigen, dass sie vielleicht nicht so sehr in der Klemme ist, wie sie möglicherweise glaubt.