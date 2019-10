Social Spending Pressure: Wenn Geld die Freundschaft gefährdet

Als Gründerin von Zeta , einer App, die Paaren hilft, ihre Geldangelegenheiten zu managen, habe ich unzählige Stunden damit verbracht, mit Paaren über ihre Finanzen zu sprechen. Tatsächlich waren Schulden eins der größten Themen bei den meisten Gesprächen. Schulden, die meine Gesprächspartner*innen auch deswegen angehäuft hatten, weil sie versucht hatten, gute Freund*innen zu sein. Eine meiner Klient*innen, nennen wir sie mal Nina, erzählte mir folgende Geschichte: Als sie noch eine Studentin war und kein Einkommen hatte, wurde sie oft von Freund*innen mit Jobs zum Dinner eingeladen. Während alle ganz entspannt quatschten, wurde sie immer nervöser und gestresster. Warum? Weil sie versuchte, unauffällig das billigste Gericht auszuwählen oder den ganzen Abend mit nur einem einzigen Drink auszukommen. Und als dann die Rechnung kam und einfach durch die Anzahl der Gäste geteilt wurde, musste sie am Ende trotzdem mehr Geld ausgeben, als sie es sich eigentlich leisten konnte. „Ehrlich gesagt schäme ich mich immer noch, wenn ich mich an diese Zeiten erinnere“, sagt Nina. „Es war extrem peinlich für mich. In den Augen meiner Freund*innen sah ich nur mangelndes Mitgefühl. Sie konnten einfach nicht verstehen, warum ich überhaupt zum Dinner mitgekommen war, wenn ich doch wusste, dass ich es mir nicht leisten kann. Aber ich wollte ja einfach nur mit ihnen Zeit verbringen. Ich wollte wissen, was bei ihnen so in den letzten Monaten passiert war, was sie so gemacht hatten. Gleichzeitig musste ich aber auch irgendwie mein Studium und meine Unterkunft bezahlen. Es war sehr schwer, beides unter einen Hut zu bekommen.“