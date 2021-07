Wie du schon früh in deiner Karriere mehr Gehalt verhandelst

Größtes Verhandlungs-Bedauern: Einmal bewarb ich mich um meinen Traumjob bei meiner Traumfirma, obwohl ich damals erst drei Jahre Berufserfahrung hatte und die Ausschreibung fünf bis sieben Jahre voraussetzte. Ich dachte nicht, dass ich auch nur die geringste Chance auf den Job hätte; als es dann also an die Verhandlung ging, war ich so schockiert, dass ich überhaupt so weit gekommen war, und wollte diesen riesigen Karrieresprung unbedingt, dass ich mich mit 20.000 Pfund (ca. 23.200 Euro) weniger abspeisen ließ, als in der Ausschreibung gestanden hatte. Für eine deutlich höhere und stressige Position als meine bisherige bekam ich jetzt also nur 2.000 Pfund (ca. 2.300 Euro) mehr, und nachdem ich die zusätzlichen Fahrtkosten miteinberechnete, stellte ich fest: Am Ende hatte ich sogar weniger Geld raus als bei meinem vorherigen Job.