Wie sich das Homeoffice auf deine Karriere & Psyche auswirkt

Der Büro-Smalltalk hat aber noch andere Vorteile, als die eigenen Kolleg:innen dadurch auf freundschaftlicher Basis kennenzulernen (was sich insbesondere junge Angestellte wünschen, nachdem sie die Schule oder die Uni hinter sich gelassen haben). Diese Gespräche können dafür sorgen, dass du die erste Person bist, die jemandem einfällt, der:die etwas zu vergeben hat – zum Beispiel ein cooles Projekt, eine neue Aufgabe, oder sogar eine Gehaltserhöhung . Hogan verweist dabei auf „ The Strength of Weak Ties “ (z. Dt.: „Die Stärke schwacher Bindungen“), ein oft zitiertes Essay des Soziologen Mark S. Granovetter von 1973. Darin stellt er die Theorie auf, dass insbesondere die Menschen, zu denen wir lockerere Beziehungen haben – im Kontrast zu unseren engen Freund:innen oder Verwandten –, die wertvollsten Karrierekontakte seien. Afterwork-Drinks, Geplauder in der Büroküche und Teammeetings vor Ort helfen dabei, diese Kontakte zu knüpfen; zumindest war das vor der Pandemie noch so.