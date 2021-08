Meine Be_hinderung zeigt sich im Vorstellungsgespräch – ist das schlimm?

Das ist aber nur ein Schritt in die richtige Richtung. Damit wir irgendwann einen Arbeitsmarkt kreieren können, an dem Menschen mit Be_hinderungen keinerlei Nachteile mehr haben , brauchen wir eine Arbeitsumgebung, in der Be_hinderungen kein Grund zur Scham sind und in der sich die Betroffenen wohl damit fühlen, ganz offen damit umzugehen. Anstatt Menschen mit Be_hinderungen nur anzustellen, um irgendwelchen Quoten zu entsprechen oder Ausgleichszahlungen zu entgehen, sollten Arbeitgeber:innen verstehen, dass der Arbeitsplatz durch diese Inklusion zu einem besseren, innovativeren Ort wird. Anstatt selbst zu spekulieren, was manche Menschen (nicht) leisten können, sollte proaktiv am gemeinsamen Erfolg gearbeitet werden. Und wenn all das so klappt, können sich Bewerber:innen mit Be_hinderung auch endlich sicher sein: Hier passt nicht nur der Job, sondern auch die Arbeitgeber:innen.