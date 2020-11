Sofie hat das Down-Syndrom. Diese berührenden Bilder zeigen, was das für sie bedeutet

Als sie auf dem alten Bauernanwesen ankam, war sie hin und weg, erzählt Snezhana: „Der Garten wirkte märchenhaft; an den Wänden drinnen hingen alte, stimmungsvolle Gemälde, und das lichtdurchflutete Haus sah aus wie verzaubert. Und dann war da natürlich noch Sofie – so friedlich, harmonisch. Es fühlte sich an, als seien wir völlig von der modernen Welt abgeschottet, wie in einer anderen Dimension, zu einer anderen Zeit.“ Von Sofie, ihrem Charakter und ihren Ansichten, fühlte sie sich sofort fasziniert; da war direkt eine Verbindung zwischen der Fotografin und der Teenagerin, die in einer kleinen, verträumten Blase zu existieren schien. „Das war von Anfang an was ganz Besonderes“, erzählt von Büdingen. „Und nachdem ich ein bisschen Zeit mit ihr und ihrer Familie verbracht hatte, wusste ich, dass ich eine ganze Bilderreihe rund um Sofie und ihr Leben gestalten wollte.“