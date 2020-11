Originaire de Russie, von Beudingen s'est instalée en Allemagne à l'âge de 24 ans et y est restée depuis. À 30 ans, elle a commencé à étudier la photographie à l'Académie de photographie de Cologne et dès le début, elle a été attirée par la photographie d'expérience. "Mes projets sont souvent le fruit de rencontres accidentelles", dit-elle. "Je crois qu'il suffit de nouer une relation avec une personne et de se laisser guider par sa curiosité, son intérêt sincère pour elle". C'est ce qui s'est passé avec Sofie, dit-elle. "Grâce à la photographie, j'ai eu la chance d'être plus qu'une observatrice - nous nous touchons et nous nous enrichissons mutuellement". Depuis, Sofie a rendu visite à von Buedingen à Cologne, et les deux ont noué une amitié solide. Un personnage revient souvent dans les images : Barbara, la mère de Sofie. On les voit enlacées, se caressant les cheveux ou occupées à leurs propres affaires, mais toujours dans l'orbite de l'autre. Sofie et Barbara ont une relation fusionnelle ; elles n'ont pas passé un jour sans se voir depuis la naissance de Sofie. "Parfois, Sofie est provocante ou se met en colère contre sa mère - elle traverse en ce moment une phase classique de crise d'adolescence", raconte von Beudingen, "mais d'un autre côté, elle ne peut pas passer une heure sans elle". La plus grande crainte de Barbara, dit-elle, est ce qui arrivera à Sofie quand elle et le père de Sofie ne seront plus là. "Sofie a besoin d'une assistance quotidienne, mais plus encore, elle a besoin d'amour et d'affection. L'aura-t-elle toujours dans sa vie même si ses parents ne sont plus là ? Trouvera-t-elle un partenaire de vie ? Ce sont des inquiétudes par rapport à la situation de Sofie, bien sûr, mais aussi plus largement, de toute mère d'une jeune femme qui entre dans le monde.