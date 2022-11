Die ultimative Book Bucket List: Die 49 besten Bücher aller Zeiten

Es ist so schwierig zu verstehen, wer wir in unserer modernen Kultur, die sich so zuverlässig um die Idee des Selbst dreht, wirklich sind. Diese Essaysammlung der Autorin und Redakteurin Jia Tolentino ist teils Memoiren, teils Kulturkritik und richtet sich an junge Menschen, die versuchen, sich in einer verunsichernden Online-Welt zurechtzufinden. Sie berichtet über Scammer , literarische Heldinnen, Effizienz und Schönheit bis in den Tod und vieles mehr.