Ich habe meine Bildschirmzeit eine Woche lang gegen Lesen ausgetauscht

Anstatt uns zu zwingen, jeden Tag zu lesen oder niemals Zeit am Handy zu verschwenden, sollten wir einfach priorisieren, was wir gern tun und was uns ein gutes Gefühl gibt. An manchen Tagen heißt das eben, stundenlang vor Disney+ rumzuhängen und nebenbei auf TikTok zu scrollen. Bevor wir uns aber in diese passiveren Formen des Entertainments fallen lassen, sollten wir vielleicht erstmal nach Unterhaltung greifen, die uns etwas mehr fordert (ob nun Sport, Lesen, Telefonieren oder Meditieren). Nur, wenn wir diese Form der Unterhaltung als erste Option (nicht als Pflicht!) betrachten, können wir sie wirklich genießen. Nur dann fühlt sich unsere Konzentration wirklich natürlich an – und nicht so, als würden wir ein rechteckiges Buch in einen runden Kopf quetschen wollen.