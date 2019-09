11 Dinge, die du noch nicht über „Grey’s Anatomy“ wusstest

Songs stehen Pate

"Grey's Anatomy" ist nicht zuletzt für die Musikauswahl berühmt. Aber hätten Sie gewusst, dass im Original jede Folge nach einem Song benannt ist? So hieß die allererste Episode zum Beispiel "A Hard Day's Night".

Es ist der erste von vielen Beatles-Songs, die in der Serie verwendet werden.

Auch "Let it Be" oder "Yesterday" kamen bereits zum Einsatz. Weitere prominente Beispiele sind etwa Sheryl Crows "The First Cut Is the Deepest", R.E.M.s "Losing My Religion" oder Lady Gagas "Poker Face".