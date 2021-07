Können wir bitte damit aufhören, uns für unsere Periode zu entschuldigen?

Olivia ist sich aber sicher, dass es helfen kann, das offene Gespräch rund um die Menstruation zu suchen – ihr ging es so. Sie weiß noch, wie unangenehm es ihr erst war, ihrer Mutter von ihren Periodensymptomen zu erzählen. „Es war ja nicht so, als wäre das meiner Mom egal – aber sie war eben nicht in einer Welt aufgewachsen, in der es als normal akzeptiert wurde, über die Periode zu sprechen. Das ist nicht ihre Schuld“, meint Olivia. Ihre ältere Schwester war es, die das ganze Thema dann in der Familie normalisierte. „Dafür muss ich ihr echt danken. Ich erinnere mich noch daran, dass sie durchs ganze Haus brüllte: ‚ Kann mir mal jemand einen Tampon bringen !‘“, erzählt sie. Ihre eigene Periode wurde irgendwann so schmerzhaft, dass sie darüber sprechen musste – und je öfter sie das tat, desto leichter fielen ihr diese Gespräche.