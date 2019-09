Zu diesem Gefühl gesellt sich für trans*maskuline Menschen die Annahme ihrer Außenwelt, dass ein Mann (oder eine Person, die sich maskulin präsentiert) keine Menstruation haben kann. Dieses Unwissen führt dazu, dass vielen Trans*männern mal mehr, mal weniger subtil vermittelt wird, dass ihre Körper nicht richtig seien . In seinem neuen Video präsentiert Cass Bliss seine Version des Beatles-Klassikers „Let it be“: „Let us bleed“. Darin versucht er, auf unterhaltsame Art Aufklärung zu leisten und zeigt, wie es ist, seine Periode zu haben, wenn man trans ist. Dazu gehören für Trans*männer diverse praktische Probleme. Beispielsweise gibt es in den Kabinen auf Männertoiletten keine Mülleimer, sodass man seine Tampons oder Binden oft einwickeln und sich, wie Cass im Video zeigt, in die Hosentasche stecken muss. Des weiteren werden Hygieneartikel nur für Frauen beworben (selbstverständlich gegendert in Pink und Lila). Kauft jemand Tampons oder Binden, der von seinen Mitmenschen als männlich wahrgenommen wird, kassiert er oftmals ungläubige Blicke. „Wenn ich durch den ‚weibliche Hygieneartikel‘- Gang gehe, fühlen sich viele andere Kunden unwohl. Obwohl ich mich ja nicht als Mann fühle, sieht meine Umwelt mich oftmals so. Dementsprechend vermuten wohl die meisten, die mich sehen, ich würde die Produkte nicht für mich selbst, sondern für eine Frau kaufen. Ich habe das Gefühl, sie fühlen sich bei ihrem Kaufvorgang ertappt und wären gerne ‚unter sich‘.“