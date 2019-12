Ein Jahr lang ging Irina von Schule zu Schule und dokumentierte das tägliche Leben. Immer wieder lernte sie Schülerinnen kennen, die ihre Haare anscheinend noch nie schneiden lassen haben. Sie erinnert sich noch an das erste Bild, das sie gemacht hat, bei dem die langen Haare im Mittelpunkt standen: Drei Mädchen liegen in Doppelstockbetten und lesen; ihre Haare hängen über den Bettkanten. „Ich unterhielt mich mit ihnen und begann zu realisieren, dass lange Haare in Argentinien, dem Land, in dem auch ich geboren wurde, eine Sache der Kultur sind. Unsere Vorfahren glaubten, Haare wären Ausdruck von dem, was wir in uns tragen. Sie zu schneiden wäre, als würde man die Gedanken oder die Lebenslinie einer Person durchtrennen. Als würden sie das Ende oder den Tod repräsentieren.“