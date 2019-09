„Deutsch oder Afghanisch? Ich will mich in keine Schublade stecken lassen!"

Protagonistin der ersten Folge war Wana Limar, die 1991 im Alter von nur einem Jahr aus Afghanistan floh und in Hamburg einen neuen Heimathafen gefunden hat. Dort lebte sie anfangs zusammen mit ihrer Familie in einer Unterkunft für Geflüchtete. Heute gehört sie zu den aufstrebendsten Shooting-Stars Deutschlands, arbeitet erfolgreich als Redakteurin und Moderatorin, mittlerweile jedoch in Berlin. In dem kurzen Video-Portrait für GERMANIA spricht Wana über Identitätsgefühle, erklärt, was an ihr „typisch Deutsch" ist und erkundet zusammen mit den Zuschauern ihren alten Kiez, Hamburg-Langenhorn.