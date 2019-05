Die gute Nachricht: Es gibt auch Morgenrituale, die gar nicht so viel Zeit kosten und trotzdem eine große Wirkung haben. Du musst also gar nicht zwingend eine halbe Stunde eher aufstehen. Die fehlende Zeit kannst du ab jetzt also nicht mehr als Grund vorschieben. Bleibt noch der Begriff „Ritual“. Das klingt irgendwie nach Esoterik. Und vielleicht ist das so gar nicht dein Ding. Aber auch das ist keine Ausrede, denn es gibt ein paar Sachen, die du jeden Morgen machen kannst, um achtsamer und stressfreier in den Tag zu starten – selbst wenn du dich selbst nicht als spirituell bezeichnest. Das meint zumindest Jhenah Telyndru , Priesterin und Autorin von The Mythic Moons of Avalon . „Es ist wichtig, den Tag mit einem klaren Kopf zu beginnen. Morgenrituale helfen dir dabei, dich von verbrauchter emotionaler Energie und gestrigen Perspektiven zu befreien. So kannst du (neuen) Menschen mit Empathie und Offenheit begegnen.“