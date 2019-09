Laut Lisa Marie ist Entspannung zwar ein wichtiger Teil jeder Routine, doch das eigentliche Ziel sollte die Regenerierung sein – also die Maßnahmen, die wir ergreifen, um unsere Energiereserven aufzutanken und um herauszufinden, was wir als nächstes tun wollen. „Es geht darum, die Dunkelheit hinter sich zu lassen und Platz für neue, aufregende Dinge zu schaffen. Und zwar besonders in Zeiten, in denen du das Gefühl hast, jemand hätte dich kleingemacht oder dir das Wort verboten“, so Basile. In ihrem Buch widmet sie ein komplettes Kapitel regenerativen Selbstpflegeritualen, die jede*r anwenden kann, um Selbstbewusstsein, Motivation oder Sinnlichkeit wiederherzustellen. Diese sollen allerdings nicht als starre Regeln gesehen werden, sondern eher als Richtlinien. Das Wichtigste ist, dass du dir über deine Intention im Klaren bist. „Ritualisierte Selbstliebe ist ein kleines Hilfsmittel, auf das wir jederzeit zugreifen können – auch wenn uns sonst nichts zur Verfügung steht“.