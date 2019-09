So wie mir geht es auch vielen anderen Selbstständigen. Klar, so wie es eine Vielzahl von Menschen, Karrieren und Branchen gibt, gibt es auch keine allgemein gültige Wahrheit, die dir das Leben als Freelancer auf den Punkt zusammenfasst. Trotzdem gibt es Erkenntnisse, die bei vielen selbstständig Tätigen irgendwann einsetzen, über die jedoch kaum jemand spricht. Ich habe mit vier Freelancerinnen darüber gesprochen, was sie tun, was sie gelernt haben, was ihre größte berufliche Herausforderung war und was sie gerne gewusst hätten, bevor sie sich selbstständig gemacht haben.