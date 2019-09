Wie stehst Du zu Eltern, die sich gegen ein Leben mit einem Down-Syndrom-Kind entscheiden?

Ich bin absolut keine Abtreibungsgegnerin, wir haben als Frauen lange genug dafür gekämpft, selbst entscheiden zu dürfen, ob wir ein Kind bekommen möchten oder nicht. Ich bin auch nicht dagegen, dass sich jemand gegen ein Kind mit Behinderung entscheidet – bis zu einem gewissen Grad! Ich find es allerdings nicht gut, dass man Babys, die zu früh auf die Welt kommen – manche schon um die 23. SSW – mit allen (medizinischen) Mitteln am Leben erhält, aber andersherum gestattet, dass ein Kind mit einer Mini-Behinderung wie etwa einem Down-Syndrom bis zum Tag des errechneten Geburtstermins spät-abgetrieben werden kann. Das finde ich nicht in Ordnung. Ein Kind mit einem „Baustein“ – einem Chromosom – mehr, das sich vielleicht etwas langsamer entwickeln wird, aber sonst komplett lebensfähig ist, bis kurz vor der Geburt umbringen zu dürfen, aber ein Kind, das von der Natur aus nicht lebensfähig wäre mit allen Mitteln am Leben zu erhalten, das ist für mich ein Widerspruch in sich. Mir persönlich ist deswegen extrem daran gelegen, dass mehr Aufklärung betrieben wird, wie das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom ausschaut. Es wird immer nur so dargestellt, als wäre das eine schwere Behinderung, enorm belastend und schadhaft – das Kind hat so viele Fehler, das Kind ist so schwierig. Es muss einem nicht schmackhaft gemacht werden, ein Kind mit Down-Syndrom zu kriegen, aber es sollte doch ganz klar und sachlich informiert werden, in beide Richtungen – sowohl in die gute (So schaut das Leben mit einem solchen Kind aus) als in die schlechte (Was bedeutet eine Abtreibung, bis wann ist diese möglich, und so weiter)! Ich möchte, dass die Menschen wissen, was es heißt ein Kind mit Down-Syndrom zu haben, bevor sie eine Entscheidung treffen. Im Moment passiert das zu wenig.