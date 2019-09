Diese fantastischen Bilder zeigen, wieviel Pantone in der Natur steckt

Der italienische Künstler und Grafikdesigner Andrea Antoni hegt offensichtlich eine Vorliebe für Landschaftsfotografie. Seine Bilder zeigen atemberaubend schöne Kulissen, in denen sich einzigartige Farbkompositionen auftun. Um die Farben, die in der Originalaufnahme, also in der Landschaft, bereits angelegt sind, noch stärker hervorzuheben, fügt Antoni in jedes seiner Bilder einen Pantone-Farbfächer ein.