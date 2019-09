Allein in Deutschland leben 7,6 Millionen schwerbehinderte Menschen. 49 % davon sind laut Statistischem Bundesamt weiblich. All diese Menschen haben das Recht, sich sexy in ihrer Haut fühlen zu dürfen. Aus diesem Grund hat es sich der Instgram-Account „I'm disabled and proud" zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und Schönheit junger Frauen im Rollstuhl abzubilden.