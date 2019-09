Die klassische Brautkleidsuche in den Brautmodengeschäften Berlins empfand ich als eher frustrierend, obwohl ich mit meiner stilsicheren Mutter eine super Begleitung an meiner Seite hatte. Zugegebenermaßen lag der größte Fehler hier bei mir: Ich hatte mich naiverweise nicht Wochen vorher angemeldet, was dazu führte, dass wir die Kleider nur anschauen dürfen, „aber nicht anfassen!“ Dazu kam, dass einige Verkäuferinnen sehr irritiert reagierten, sobald sie merkten, dass die Braut im Rollstuhl saß. Angesichts der künstlich errichteten Stufen mitten im Raum, die als eine Art Catwalk für die Brautkleidanprobe darstellten, kam es wohl auch eher selten vor, dass sich Bräute im Rollstuhl in diesen Laden verirrten.Ich hatte schon zuvor auf Hochzeitsblogs wie offbeatbride.com (dessen Lektüre ich übrigens jeder empfehle, die eine Hochzeit jenseits des Mainstreams feiern möchte) viele Bräute gesehen, die Strand- oder Partykleider zu ihrem Brautkleid auserkoren hatten. Das ist nur logisch, schließlich macht erst die Braut das Kleid zum Brautkleid. Mit dieser Weisheit im Hinterkopf zogen wir dann durch diverse Boutiquen und fanden nach vielen Stunden kurz vor dem Ende unserer Kräfte mein Wunschkleid.Auch in puncto Sitten und Gebräuche sollte man nur den Dingen zustimmen, die einem wirklich am Herzen liegen, der geliehene Perlenkette meiner Mutter als Talisman zum Beispiel. Anstrengende Bräuche, wie das Sägen des Holzstammes, oder peinliche Spiele, wie das blinde Füttern des Ehepartners, haben wir von vornherein ausgeschlossen. Schließlich ist es unser Tag und ich wollte weder vor Erschöpfung noch vor Scham knallrot anlaufen. Allenfalls vor Glück.Andere Dinge, wie etwa die Eröffnung der Tanzfläche durch den Hochzeitstanz habe ich, um mich zu entlasten, so eingefädelt, dass meine Schwester mit ihrem tanzerfahrenen Freund als Erste aufs Parkett gingen und uns dann im Tanz dazu holten. Es wurde ein lockerer Tanz zu viert, der uns allen viel Spaß machte und auch die anderen Gäste animierte, die Tanzfläche zu stürmen. Natürlich wäre es mit viel Mühe möglich gewesen, einen Tanz im Rollstuhl einzustudieren – das beweisen etliche tolle Rollstuhltänzer*innen immer wieder! Aber unser Interesse liegt in anderen Bereichen und das Einüben solch einer Choreografie hätte mich aufgrund meiner Muskelerkrankung viel Kraft gekostet. Um ehrlich zu sein: Die wollte ich einfach sinnvoller investieren. So haben wir bei allem immer auf unser Bauchgefühl gehört: Tut uns dieser Brauch gut? Macht er uns Spaß oder ist er einer von diesen sinnlosen „Das hat man schon immer so gemacht”-Regeln? Dieser Einstellung zu folgen, war für uns der Schlüssel zum Glück. Wir hatten eine wundervolle Trauung, die selbst hartgesottene Gäste zu Tränen rührte, und ein rauschendes Fest im Anschluss.Mein liebster Moment war, als direkt nach der Trauung die ganze Aufregung von mir abfiel: Um Timo und mich war ein Blütenregen, ich spürte die Sonne auf meiner Haut, sah all die glücklich verheulten Gesichter unserer Liebsten und wie aus der Ferne hörte ich mein Wunschlied „Himmelblau“ von den Ärzten, das meine Freundin und Sängerin Lisa-Manuela Otto sang. Selbst unsere Freunde, die auf der weiten Anreise eine Autopanne hatten, waren in letzter Sekunde noch pünktlich zur Trauung angekommen! Alles fühlte sich einfach genau richtig an. Es war ein gutes Gefühl!Das traditionelle Tragen über die Schwelle war für uns übrigens an diesem Abend kein Thema – mein Mann hatte mich schon unzählige Male zuvor über Treppen und Schwellen getragen! Zuletzt übrigens über die Schwelle des Standesamtes, als wir zum Vorgespräch mit der Standesbeamtin verabredet waren und mein Rollstuhl spontan den Dienst verweigerte. Meine aufkeimende Panik ignorierend, schnappte mein damaliger Ehemann in spe mich kurzerhand und trug mich fröhlich über die Schwelle des Standesamtes, direkt zum Schreibtisch der verdutzt dreinblickenden Standesbeamtin. Wenn das nicht romantisch ist...