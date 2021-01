„Wenn du situative Fragen beantwortest, solltest du darauf achten, dich an die Fähigkeiten zu erinnern, die in Hinblick auf die Rolle, für die du dich bewirbst, von Bedeutung sind. In dieser Situation musst du beweisen, dass du fähig bist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vielleicht nicht unbedingt deine besten Freund:innen am Arbeitsplatz sind, wenn außerdem Dinge anders laufen als erhofft oder erwartet. Hier kommt es darauf an, zu zeigen, dass du dich diplomatisch geben kannst und auch unter komplizierten Umständen effektiv kommunizieren kannst.“