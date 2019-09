10 Tipps, die dir dabei helfen, erfolgreicher zu werden

Was ist Erfolg? Erstens Definitionssache und zweitens das Zusammenspiel vieler verschiedener Faktoren. ‚‚Erfolgreich sein“ hat aber nicht in jeder Lebensphase Priorität. In den 20ern etwa, der Blütezeit unseres Lebens, stehen andere Dinge als beispielsweise der berufliche Erfolg im Vordergrund. Es ist die Zeit, in der man sich ausprobiert, an seine Grenzen geht und Fehler macht. Sprich: Über die Strenge schhlägt, bis mittags schläft und sich noch keine Gedanken um Konsequenzen macht. Und das zu Recht!