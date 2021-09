Mon handicap est évident en entretien d’embauche. Est-ce une mauvaise chose ?

C'était au printemps 2016, et j'avais postulé à plus de 100 emplois dans mon domaine de prédilection, le journalisme. J'étais sur le point de terminer mes études supérieures, et je savais que je devais être aussi ouverte et flexible que possible étant donné la rareté des opportunités dans les médias. Je suis également handicapée physiquement et je porte un tube de trachéotomie autour du cou, qui m'aide à respirer. Mon handicap est visible ; c'est généralement l'une des premières choses qu'une personne remarque lorsqu'elle me rencontre.