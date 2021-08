52 candidatures pour décrocher un job : voilà ce que je retiens de cette expérience

On peut dire que je ne suis pas exatement chanceuse en matière de travail. Il y a eu la fois où le job dont je rêvais à l'époque m'a appelée après trois tests approfondis et deux entretiens exténuants pour me dire qu'ils étaient en train de rédiger ma proposition d'emploi, pour ensuite me ghoster , si ce n'est pour l'e-mail qu'ils m'ont envoyé la veille de Noël pour m'assurer qu'ils allaient "me contacter dès que possible". Il m'a fallu attendre le mois de mars pour faire mon deuil et accepter que cette proposition ne viendrait jamais. Puis il y a eu l'entreprise qui n'arrêtait pas de programmer des entretiens avant de demander un dernier texte à rédiger - trois au total, et ça n'a jamais débouché sur un entretien.