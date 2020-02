Selon les astrologues, Mercure rétrogradera à trois reprises au cours de l'année 2020. Si vous voulez donc vous épargner un mal de tête, ça peut être pas mal de s'y préparer dès maintenant. Lorsqu'une planète entre en rétrograde, cela signifie qu'elle recule de son orbite, en tous cas de notre point de vue. Toutes les planètes sont en rétrogradation à un moment donné, mais Mercure entre et sort plus fréquemment en rétrograde que les autres. Et comme ce sont les planètes qui sont plus proches du soleil qui ont une plus grande influence sur notre vie quotidienne, on a tendance à en faire toute une histoire.Mercure régit la communication (y compris virtuelle), l'expression de soi, les voyages et le temps. Lorsqu'elle rétrograde donc, ces domaines de notre vie sont les premiers à être affectés. Ça peut vouloir dire que des contrats risquent de tomber à l'eau, que des es ex réapparaitront dans votre vie ou que vos déplacements pourraient être perturbés. On se souvient par exemple de ces 17 000 sms envoyés 9 mois après leur date d'envoi , en novembre dernier aux Etats-Unis.Mercure rétrograde dans différents signes du zodiaque, et il arrive même qu'elle entre dans deux signes différents lors de son déplacement - selon l'endroit où elle se trouve dans le ciel à cette époque de l'année. Chaque rétrograde sera alors subtilement influencée par les caractéristiques du signe dans lequel elle entre. A l'automne dernier par exemple, durant la rétrograde de Mercure en Scorpion , des émotions intenses étaient à prévoir. Et si tout le monde a tendance à noter quelques perturbations lorsque Mercure entre en rétrograde, certaines personnes en ressentent les effets plus forts que d'autres, selon leur thème de naissance.