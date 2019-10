Halloween, c’est la saison des fantômes, des films d'horreur et des maisons hantées. Mais la chose la plus terrifiante quant à Halloween 2019 : c’est Mercure qui entre en phase rétrograde. Vous l'avez compris, cette année, Mercure va commencer à reculer dans son orbite le 31 octobre. En astrologie, cela signifie que la communication, la technologie, les finances et l'expression de soi sont sur le point de dérailler. Et cette fois, Mercure recule en Scorpion, qui est indiscutablement le signe le plus intense du zodiaque.