Das gruseligste an Halloween 2019? Der rückläufige Merkur

„Was ist gruseliger als ein rückläufiger Merkur? Ein rückläufiger Merkur, dessen Halloweenkostüm das des mysteriösen, leidenschaftlichen Skorpions ist!“, so Narayana Montúfar, die Astrologin von Astrology.com und Horoscope.com . „Wir sollten uns davon aber nicht zu schnell abschrecken lassen. Die intensive und faszinierende Kombination könnte nicht nur Tricks, sondern auch Treats für uns in Petto haben – wenn wir uns trauen, den Dingen auf den Grund zu gehen, statt nur an der Oberfläche zu kratzen.“ Na das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Und laut Montúfar sind genau die Bereiche, in denen kleine bis mittelgroße Katastrophen passieren, auch die Bereiche, in denen uns mehr Klarheit guttun würde. Sprich: Wir sollten Missgeschicke und Probleme, die uns in nächster Zeit in Sachen Kommunikation, Technologie, Finanzen und Selbstentfaltung begegnen als Chance sehen. Und dann profitieren wir am Ende vielleicht sogar davon.