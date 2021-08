Ich habe mich für 52 Jobs bewerben – & das habe ich daraus gelernt

In Otegha Uwagbas neuem Buch We Need to Talk About Money schreibt sie: „Verzweiflung ist ein furchtbarer Ausgangspunkt für gute Entscheidungen.“ Als jemand, die sich nach einer Googlesuche nach „Kristalle für beruflichen Erfolg“ an Sonnenstein geklammert hat, kann ich das bestätigen. Ich war so versessen darauf, meine Situation zu verändern, dass ich irgendwann nicht mal mehr hinterfragte, ob ich die Jobs überhaupt machen wollte, für die ich mich da bewarb