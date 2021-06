Ich ließ mich wegen Stress krankschreiben & das passierte

Nichtsdestotrotz war die Auszeit an sich ein guter Entschluss. Sie sagt, diese Erfahrung habe die Art und Weise, wie sie über das Arbeitsleben denkt, auf positive Weise verändert. „Ich war so dankbar, dass ich nicht das Schlimmste von meinen Arbeitgeber:innen angenommen und einfach gekündigt hatte, bevor ich mich vergewissern konnte, ob sie mich in einer schwierigen Zeit unterstützen würden“, sagt sie. „Nach meinem Pflegeurlaub habe ich die Prioritäten in meinem Leben neu gesetzt: Seitdem stehen Selfcare und mein persönliches Glück [an erster Stelle]. Außerdem schenke ich kleinen Dingen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit .“ Doch nicht jede berufliche Pause verläuft so reibungslos.