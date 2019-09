Drei Monate nachdem er bei mir eingezogen war, fingen die Misshandlungen an. Er schubste mich, schlug mich und vergewaltigte mich zwei Mal ­– als Bestrafung. Dass er mich vergewaltigt hatte, wurde mir auch erst im Nachhinein klar. Er missbrauchte mich auch emotional und psychisch: Damit ich ihn nicht aus meiner Wohnung warf, erpresste er mich mit Dingen, die ich ihm im Vertrauen erzählt hatte. Außerdem gab er mir die Schuld für seine Wut und sagte Sachen wie „Du bringst mich auf die Palme“. Während der gesamten Beziehung unterstützte ich ihn finanziell. Er arbeitete entweder in Jobs, in denen er fast nix verdiente oder gar nicht. Wir standen beide im Mietvertrag der Wohnung also hatte ich keine andere Wahl, als allein die komplette Miete zu zahlen, damit wir nicht rausgeworfen werden. Er hätte eigentlich gesetzliches Krankengeld bekommen müssen, aber durch einen Verwaltungsfehler erhielt er nichts. Das war etwas, worum er sich einfach hätte kümmern müssen, aber er weigerte sich. Danach schlug ich vor, dass er Arbeitslosengeld beantragen soll, weil es besser ist als nichts. Aber auch dagegen weigerte er sich. Ich war damals etwa 25 Jahre alt und verdiente als Berufsanfängerin nicht gerade viel Geld. Es war also nicht leicht für mich, uns beide zu finanzieren. In dieser Zeit war er depressiv und es war sehr schwer mit ihm zusammenzuleben. Oft gab ich ihm einfach Geld, damit er sich etwas kaufen konnte, weil ich wusste, dass ihn das beruhigt. Wenn ich ihm 50 oder 100 Pfund gab und er damit rausging, hatte ich wenigstens etwas Zeit für mich gewonnen. Ich musste für einen Moment keine Angst davor haben, dass er mich wieder bedroht. Statt eine Therapie zu machen oder Medikamente zu nehmen, trank er Alkohol und nahm Drogen, um sich zu beruhigen. Beides war sehr teuer. Es gab Zeiten, in denen er mich nach Geld fragte, damit er in eine Bar gehen oder Drogen kaufen konnte. Ihm das Geld einfach zu geben, schien für mich die einzige Lösung zu sein, denn nur dann konnte ich einen ruhigen Abend Zuhause verbringen und mich sicher fühlen.