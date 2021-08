Il est facile de s'informer sur le capacitisme dans les médias, et s'entourer d'une représentation précise du handicap devrait être votre priorité jusqu'à ce que cela devienne une routine. En vous plongeant dans la lecture, l'observation et l'écoute de cette communauté dynamique, donnez-vous la permission de désapprendre ce que vous pensiez savoir sur les personnes handicapées. Permettez à nos voix de rester au premier plan, en faisant primer notre savoir sur vos propres expériences. Regardez le film Crip Camp : la révolution des éclopés sur Netflix, nominé aux Oscars, lisez les mémoires de Judith Heumann, Being Heumann, et suivez les militant·e·s et défenseu·se·r·s des personnes handicapées sur les réseaux sociaux. Bientôt, vous disposerez de nombreuses ressources à partager avec vos collègues non handicapé·e·s et vous aurez la possibilité d'avoir des conversations plus riches sur le handicap avec vos pairs handicapés. Lorsque davantage de personnes comprennent réellement la notion d'allyship et la mettent en pratique, les lieux de travail deviennent plus inclusifs et il est plus facile, eh bien, de se mettre au travail.