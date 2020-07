Solitude : “comment mon handicap affecte ma vie sociale”

J'ai toujours traîné un fort sentiment de culpabilité - je m'excusais beaucoup et je pense que je le fais encore aujourd'hui, même si c'est moins souvent. Ce n'était même pas de grandes occasions que j'annulais, simplement un café ou quelque chose du genre ; jamais les fêtes ou les anniversaires parce que je me force toujours à participer à ces événements-là, même si je souffre physiquement. Je ne veux pas décevoir. Mais la culpabilité ne cessait de s'accumuler, c'était ridicule. J'avais l'impression que je ne pouvais pas me permettre de perdre d'autres amis, parce que c’est ce qui était arrivé au lycée puis à la fac. Mes amis non handicapés ne comprenaient pas vraiment ma situation : dès que je ne pouvais plus les voir aussi souvent qu'ils le voulaient, ils disparaissaient, même si on était de bons amis au départ. C'était un peu comme s'ils se disaient : elle nous a laissé tomber six fois et on ne veut plus s'occuper d'elle. Si plus de gens savaient à quel point la douleur chronique et le handicap affectent les personnes qui vivent avec, ils seraient peut-être plus compréhensifs.