Heute geht es mir ganz okay und ich freue mich unglaublich, dass ich nachher noch mit einer Freundin etwas essen gehe. Ich besuche gerade meine Eltern in Liverpool und das Restaurant in dem wir uns treffen ist buchstäblich nur ein paar Minuten von ihrem Haus entfernt. Aber ich bin richtig aufgeregt und enthusiastisch! Ich habe das ewig nicht mehr gemacht und deswegen ist es eine große Sache für mich, denn die restlichen sechs Tage der Woche werde ich wahrscheinlich wieder in der Wohnung bleiben und Schmerzen ertragen müssen. Auszugehen, zu lachen und mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können, ist fantastisch. Es ist ein Lichtblick in meinem sonst so grauen Alltag und gibt mir das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein und aktiv am Leben teilzunehmen. Von den Erfahrungen eines einzigen Abends kann ich tage-, wenn nicht sogar wochenlang zehren. Wenn du mit einer Behinderung leben musst, die deine Mobilität einschränkt, ist ein Kaffeedate nicht einfach nur ein Kaffeedate. Es ist etwas ganz Besonderes und ich weiß es zu schätzen.