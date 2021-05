Wir müssen über Kaz Brekker & Be_hinderung in Shadow and Bone sprechen

Erst später, als sie an Das Lied der Krähen schrieb, nahm Dirtyhands weitere Facetten ihrer eigenen Identität an. Sie sah Kaz als perfekten Charakter für ihre klassische Raubüberfall-Story: eine Art antiheldenhafter Sherlock-Holmes in den schmuddeligen, verbrecherischen Straßen Ketterdams. Kaz’ Arroganz und Macht, Gehstock immer in der Hand, hatte sich Bardugo für sich selbst immer gewünscht, begriff sie. Ihre degenerative Knochenkrankheit zwang sie nämlich selbst zum Gehen am Stock. Dass sie sich selbst via Kaz in die Geschichte geschrieben hatte, bemerkte sie aber erst, als sie das Ganze am Ende erneut durchlas. „Ich schätze, ich wollte selbst Teil des Buchs sein, und ganz ehrlich: Kaz’ Selbstbewusstsein hat mir schon durch viele Tage geholfen, an denen ich mich selbst unsicher gefühlt oder mich von meinem verinnerlichten Ableismus überwältigen lassen habe.“