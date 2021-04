Was dich in einer 2. Staffel von Netflix’ Shadow & Bone erwarten könnte

Was hat es also mit Raubüberfall in Das Lied der Krähen auf sich? Nun, dieser Moment eignet sich gut, um einige Lieblingsbuchcharaktere der Fans einzuführen. Mit Nina an Bord wird Kaz' Team von jugendlichen Gauner:innen angeheuert, um das Eistribunal in Fjerda zu infiltrieren. Sie sollen den Shu-Wissenschaftler Bo Yul-Bayur zu befreien. Dieser hat eine Droge namens Jurda Parem entwickelt, die Grisha süchtig macht und veranlasst, dass sich ihre Kräfte auf massive und gefährliche Weise vervielfachen. Die Bewohner:innen Fjerdas sind brutale Hexenjäger:innen (Drüskelle), die Nina gefangen genommen haben und Matthias zu ihren Leuten zählen, bis er sich in die Hexe verliebt, die er eigentlich jagen soll. Während Matthias in Das Lied der Krähen monatelang im Gefängnis sitzt, bevor die Krähen ihn endlich herausholen, um sein Wissen über die Militärfestung in Fjerda zu nutzen, scheint es, als könnte es in der Serie viel schneller dazu kommen.