In der Zeit nach meiner Diagnose ernährte ich mich hauptsächlich von trockenen Lebensmitteln wie Brot, Reis und Nudeln. Ich stellte fest, dass ich am besten Dinge vertragen konnte, die bei Zimmertemperatur gelagert wurden und versuchte, so gut es ging heiße und vor allem eiskalte Speisen zu vermeiden. Auch Milchprodukte konnte ich zu dieser Zeit nicht essen, denn selbst wenn man nicht unter einer Laktoseintoleranz leidet, ist es bei Colitis Ulcerosa nicht ungewöhnlich, Milchzucker während eines akuten Schubes nicht zu vertragen. An alles was in irgendeiner Art und Weise fettig war, war gar nicht erst zu denken. Und so wurde ich innerhalb kürzester Zeit immer dünner.